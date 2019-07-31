Петербуржцы боятся, что рюмочную «Дружба» не закроют из-за покровительства Резника

Многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, шумоизоляции и вентиляции в рюмочной «Дружба» в Петербурге добрались до суда. Заседание состоится 31 июля. После него питейное заведение могут закрыть на 90 дней.

Напомним, жители соседних домов неоднократно жаловались на заведение. Они переживают, что на решение суда повлияет депутат ЗакСа Максим Резник. Он может получать прибыль от кафе через подставных лиц.

Июльская внеплановая проверка показала что в «Дружбе» зафиксировали не только превышение шума, на который жаловались жильцы дома. В распоряжении «Невских новостей» оказался акт, в котором говорится, что рюмочная серьезно нарушает правила пожарной безопасности. В ней нет датчиков дома и выполнена незаконная перепланировка. Иск о приостановке работы предприятия на 90 дней рассмотрят 31 июля.

Ранее стало известно, что по документам владелец рюмочной — некий Александр Гаврицула, гендиректор ООО «Фудсервис». Именно этой структуре заведение было формально продано весной. Однако фактически прибыль от него может получать депутат ЗакСа Максим Резник.

Кафе ранее патронировал его помощник Константин Голоктеев. Также к деятельности мог относиться другой помощник депутата — Кирилл Чистяков. Его жена — Ольга Галкина была соратницей Резника по партии «Яблоко» в ЗакСе. Ее, Резника и осужденного за взятку от строительной компании «Воин-В» Вячеслава Нотяга исключили из партии в 2012 году. Чистяков мог контролировать выручку от деятельности «Дружбы».

Опрошенные изданием жители квартала всерьез опасаются за то, что рюмочная не закроется. Будучи членом ЗакСа, у Резника есть все необходимые рычаги воздействия, в том числе и на судебные органы. От маргиналов в рюмочной страдают не только жильцы ближайших домов, но и сотрудники соседних заведений. По словам управляющего барбершопа Михаил Панкратова, в пятницу и субботу возле рюмочной творится «полный дурдом».

«Там царит ужасный запах и происходят драки. В этом доме живут люди, дети. Это ужасно, вокруг одни маргиналы», — рассказал он.

Причастность Резника к питейному бизнесу официально не подтверждена и не отражена в отчетности. Однако парламентарий достаточно вольно относится к соблюдению законов во время исполнения своих обязанностей. Ранее в СМИ попала серия видеозаписей, на которых Резник запечатлен курящим, возможно, наркотические вещества.