Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что 31 июля может стать самым холодным днем июля в этом году. Об этом в среду пишет РИА Новости.
«По климатическому описанию 31 июля считается самым тёплым днём года. Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет», — сообщил Синенков.
По словам метеоролога, эта ночь стала самой холодной в июле. Температура снизилась до отметки плюс 8,9 градусов. При этом в семь утра была зафиксирована температура плюс 8,3 градуса.
Самую холодную ночь июля зафиксировали 30 июля — плюс 9,7 градуса.
Ранее сообщалось, что температура в мегаполисе в последний июльский день составит плюс 11-13 градусов.
Июль "пожадничал". За весь месяц отмечено только пять дней с температурой +25 и выше. В Москве началось затяжное сильное похолодание. А вам нравится такая погода? Можете ли вы найти плюсы прохладного лета в Москве? Подробнее: https://t.co/4ANiJF6n1B Фото: Агенство "Москва" pic.twitter.com/HtG6Ygaltj— Москва FM (@92fmru) July 30, 2019