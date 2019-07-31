Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что 31 июля может стать самым холодным днем июля в этом году. Об этом в среду пишет РИА Новости.

«По климатическому описанию 31 июля считается самым тёплым днём года. Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет», — сообщил Синенков.

По словам метеоролога, эта ночь стала самой холодной в июле. Температура снизилась до отметки плюс 8,9 градусов. При этом в семь утра была зафиксирована температура плюс 8,3 градуса.

Самую холодную ночь июля зафиксировали 30 июля — плюс 9,7 градуса.

Ранее сообщалось, что температура в мегаполисе в последний июльский день составит плюс 11-13 градусов.