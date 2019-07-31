Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

 Более 30 лесных пожаров потушено в России за сутки

Более 30 лесных пожаров потушено в России за сутки
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека

Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»
Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

 Более 30 лесных пожаров потушено в России за сутки

Более 30 лесных пожаров потушено в России за сутки
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека

Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»
8:42   31 Июля 2019
Россия

Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

Самый холодный день июля за последние 70 лет наступил в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что 31 июля может стать самым холодным днем июля в этом году. Об этом в среду пишет РИА Новости. 

«По климатическому описанию 31 июля считается самым тёплым днём года. Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет», — сообщил Синенков.

По словам метеоролога, эта ночь стала самой холодной в июле. Температура снизилась до отметки плюс 8,9 градусов. При этом в семь утра была зафиксирована температура плюс 8,3 градуса. 

Самую холодную ночь июля зафиксировали 30 июля — плюс 9,7 градуса. 

Ранее сообщалось, что температура в мегаполисе в последний июльский день составит плюс 11-13 градусов.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #погода в москве #погода #июль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...