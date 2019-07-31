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8:16   31 Июля 2019
Весь мир

Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека

Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека

Взрыв в афганской провинции Фарах унес жизни 34 человек, еще 17 человек пострадали. Об этом 31 июля сообщает агентство Pajhwok.

По данным агентства, на трассе из Кандагара в Герат неизвестные заложили бомбу. Жертвами взрыва стали 34 человека, среди них есть женщины и дети, передает телеканал TOLO News.

Агентство также опубликовало кадры с места трагедии, на которых изображен поврежденный взрывом автобус. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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