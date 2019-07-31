Жертвами взрыва в Афганистане стали 34 человека
Взрыв в афганской провинции Фарах унес жизни 34 человек, еще 17 человек пострадали. Об этом 31 июля сообщает агентство Pajhwok.
По данным агентства, на трассе из Кандагара в Герат неизвестные заложили бомбу. Жертвами взрыва стали 34 человека, среди них есть женщины и дети, передает телеканал TOLO News.
Агентство также опубликовало кадры с места трагедии, на которых изображен поврежденный взрывом автобус.
Update: 34 civilians were killed in a roadside blast on a Buss in #Farah province, 17 wounded. pic.twitter.com/8JsJQua3fN— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 31, 2019