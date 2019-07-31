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Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»
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Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»
7:32   31 Июля 2019
Весь мир

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»

Трамп заявил о важности решения американского суда отклонить иск о «сговоре с РФ»

Американский лидер Дональд Трамп заявил во вторник в Twitter, что решение суда США отклонить иск демократов, связанный с мнимым «вмешательством» России в президентские выборы 2016 года, стало важным событием.

«Охота на ведьм» завершается!» — сказал он.

Напомним, Трамп неоднократно употреблял это выражение в отношении завершившегося следствия по «делу о вмешательстве, а также отрицал все обвинения в сговоре с российскими властями и влиянии Москвы на исход выборов. Россия, в свою очередь, также отвергала эти предположения.

В апреле 2018 года НКДП подал иск в отношении РФ, ГРУ, Wikileaks, президента Трампа, его сына Трампа-младшего и ряда соратников по обвинению во взаимном сотрудничестве с целью подорвать избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Для этого, как заявили демократы, была осуществлена хакерская атака на серверы НКДП, украдена и обнародована конфиденциальная информация, что поспособствовало победе Трампа на выборах. Однако дело закончилось ничем, доказательства «вмешательства» и «сговора» так и не были найдены.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #трамп #демократы #вмешательство

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