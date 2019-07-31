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7:13   31 Июля 2019
Весь мир

Польская журналистка рассказала об отдыхе в Крыму

Польская журналистка рассказала об отдыхе в Крыму

Крым становится все более популярным туристическим направлением, в том числе, благодаря снижению стоимости авиабилетов, сообщает польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.

Она пишет, что регион выбирают для отдыха преимущественно россияне с невысоким доходом. По подсчетам Трусевич, цены на билеты на самолет снизились в полтора раза, а сам отдых — примерно на одну четверть, и это положительно сказывается на росте привлекательности Крыма для туристов.

Журналистка объяснила, что снижению стоимости авиабилетов поспособствовали заморозка цен на самолетное топливо, госдотации, а также рост числа чартеров. Она отметила, что многие рейсы, в частности, из Сибири, идут в обход российской столицы.

Ранее о возросшей популярности отдыха на российском полуострове заявили в комитете крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.

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Автор: Мария Милкевич
#крым #отдых #туризм

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