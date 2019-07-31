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 Лавров встретился в Бангкоке с главой МИД Вьетнама

Лавров встретился в Бангкоке с главой МИД Вьетнама
6:39   31 Июля 2019
Весь мир

Лавров встретился в Бангкоке с главой МИД Вьетнама

Лавров встретился в Бангкоке с главой МИД Вьетнама

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем на переговорах в Бангкоке в среду.

Беседа министров проходит в закрытом режиме.

Напомним, 30 июля Лавров прибыл в Таиланд с двухдневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. На среду у Лаврова намечено участие в министерском совещании Россия — АСЕАН.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лавров #мид рф #тайланд #вьетнам

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