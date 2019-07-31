Лавров встретился в Бангкоке с главой МИД Вьетнама

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем на переговорах в Бангкоке в среду.

Беседа министров проходит в закрытом режиме.

Напомним, 30 июля Лавров прибыл в Таиланд с двухдневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. На среду у Лаврова намечено участие в министерском совещании Россия — АСЕАН.