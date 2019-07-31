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Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

США официально выходят из Договора о ракетах 2 августа

США официально выходят из Договора о ракетах 2 августа

 Болтон назвал маловероятным продление СНВ-3

Болтон назвал маловероятным продление СНВ-3
5:23   31 Июля 2019
Весь мир

США официально выходят из Договора о ракетах 2 августа

США официально выходят из Договора о ракетах 2 августа

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.

 

 

Он вновь обвинил Москву в нарушении ДРСМД.

«Слишком долго Соединенные Штаты соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений — в нарушение договора», — заявил Болтон.

Он также отметил, что есть еще одна проблема, имеющая отношение к ДРСМД. По словам Болтона, договор «связал руки» США, в то время как Китай, не ограниченный никакими соглашениями, разрабатывал свое оружие средней дальности. В интересах нацбезопасности США решили «развязать себе руки», чтобы эффективно защищать страну в современном мире.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #болтон #дрмсд

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