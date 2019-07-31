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4:51   31 Июля 2019
Россия

Более 30 лесных пожаров потушено в России за сутки

Более 30 лесных пожаров потушено в России за сутки

Свыше 30 лесных пожаров на территории более четырех тысяч гектаров потушено в России за минувшие сутки, рассказали в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее сообщалось об устранении 30 лесных пожаров на площади 13,8 тысячи гектара за сутки.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 июля в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 гектаров», — уточняется в сообщении.

При этом на 0.00 по Москве 31 июля на территории РФ полыхало 147 лесных пожаров, охвативших площадь в 107,1 тысяч гектаров, по ним велись работы по активному тушению.

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Автор: Мария Милкевич
#лесные пожары

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