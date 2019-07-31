Болтон назвал маловероятным продление СНВ-3

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о низкой вероятности того, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого завершится в 2021 году, будет продлен.

Причина в том, что договор, по его мнению, несовершенен.

«Хотя никаких решений пока не принято, маловероятно, что он будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — сказал Болтон.

Он также добавил, что Вашингтон действительно настроен на принятие нового соглашения в данной области с участием России и Китая.