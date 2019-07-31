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2:31   31 Июля 2019
Россия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне прекратил подниматься

Уровень воды в реке Ия в Тулуне прекратил подниматься

Уровень воды в реке Ия в приангарском Тулуне остановил повышение, достигнув отметки в 1125 сантиметров при критическом показателе в 700 сантиметров, написано в среду на сайте городской администрации.

 

«Увеличение ноль см за два часа», — уточняется в сообщении.

Ранее эксперты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опасались поднятия воды до отметок 1050–1150 сантиметров и затопления населенных пунктов в пойме реки. Местное руководство информировало, что вода переливается через дамбу, рассчитанную на 9 метров. По сообщениям МЧС, паводок вызвал подтопление моста на двух участках с высотой перелива через дорожное полотно 5 сантиметров.

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Автор: Мария Милкевич
#паводок #подтопление #приангарье #тулун

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