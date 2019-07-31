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1:57   31 Июля 2019
Весь мир

Признаки ракетных пусков в КНДР в Приморье не обнаружены

Признаки ракетных пусков в КНДР в Приморье не обнаружены

Россия не отметила никаких сейсмособытий в Японском море после вероятных пусков снарядов с восточного берега КНДР, рассказали РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

Вооруженные силы Республики Корея заявили в среду, что Пхеньян запустил несколько неопознанных снарядов из восточной провинции Хамген-Намдо.

«Сейсмособытия не отмечались. Это пуск ракет, а не подземный взрыв. Если бы она упала бы неподалеку от сейсмостанции, может, и увидели бы такое, но она упала неизвестно где», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что радиационный фон в Приморье находится в пределах нормы. По данным сайта Примгидромета, в среду он составляет 11 микрорентген в час при предельно допустимом уровне в 30.

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #ракеты #японское море

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