Американский суд закрыл дело, в рамках которого Демократическая партия США обвиняла российские власти, разведку и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому партийных серверов, сообщается в документах суда.

Напомним, о том, что российская «кибератака» якобы имела место во время предвыборной президентской кампании 2016 года, заявил замминистра юстиции США Род Розенштайн в июне прошлого года. В Министерстве иностранных дел РФ выразили мнение, что целью данных обвинений был срыв российско-американского саммита в Хельсинки.

В начале 2016 года произошла утечка писем с серверов Национального комитета Демократической партии, из которых обнаружилось, что партия в ходе праймериз занимала сторону Хиллари Клинтон, а не более авторитетного Берни Сандерса. В хакерской атаке обвинили группировки Cozy Bear и Fancy Bear, которые, как считают власти США, якобы взаимодействуют с Кремлем.

Именно тогда началась истерия с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы с целью «сделать победителем» на них «более удобного» Дональда Трампа.

Минюст США также обвинил в причастности к «вмешательству» российскую компанию «Конкорд». Адвокат фирмы Эрик Дюбелье обвинил генпрокурора США Уиильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера в досудебном разглашении материалов дела и призвал привлечь их к уголовной ответственности. Американский суд признал полное незнание Барром и Мюллером законодательства США, но решил оставить их без наказания.

Мюллер на протяжении двух лет расследовал «дело о вмешательстве», но так и не смог выявить никаких доказательств сговора Трампа с российскими властями. Между тем, следствие обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. По завершении скандального «дела» ему пришлось покинуть пост.

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф также обвинил Мюллера в грубом нарушении юридических процедур в ходе расследования. Бывший помощник министра юстиции США Пол Крейг Робертс и вовсе предложил арестовать Мюллера за сговор с целью свержения главы государства.