Гибель журналистов в ЦАР оказалась полезной для Ходорковского

Власти Центральноафриканской Республики заявили, что расследование гибели российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, произошедшей год назад, остановлено, в преступлении обвинили бандитов, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, граждан РФ отправил в одну из самых опасных стран мира для съемок репортажа в условиях секретности по туристическим визам беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев заявил изданию «Слово и Дело», что виной гибели журналистов стала плохая организация поездки. По его словам, в ЦАР можно ехать лишь с серьезной охраной, вооруженными, по согласованию с местными властями — то есть, обеспечив себе безопасность на всех уровнях.

«В данном случае мы видели, что люди ехали абсолютно дикарями, нанимали совершенно незнакомых им людей, отклонялись от маршрута, ездили туда, где орудуют разные банды, принадлежность которых несколько раз менялась, уже даже не понятно за что они выступают. Вот эта экономия и неосторожность привели к закономерному результату», — заявил специалист.

Матвейчев подчеркнул, что, по задумке Ходорковского, погибшие журналисты должны были обнаружить в ЦАР российских инструкторов, чтобы Запад мог вновь выдвинуть нелепые обвинения против РФ в «присутствии в Африке».

«Они строят образ «агрессивной России» и говорят, что она оказалась в Сирии, Венесуэле и в Африке, и не нужно говорить, что она только обороняется. Эта съемочная группа должна была показать это присутствие россиян. Но к этим «россиянам» они даже близко не подобрались», — добавил эксперт.

Напомним, сам Ходорковский по-прежнему игнорирует данную тему. Он пытался обелить себя с помощью ряда фейковых вбросов, и тут гибель журналистов явно пошла ему на пользу, ведь теперь они не могут опровергнуть эту ложь.