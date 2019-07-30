МГИК зарегистрировала в полтора раза больше самовыдвиженцев, чем в 2014-м

Круглый стол «Вопросы регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую Думу: основная проблематика» состоялся во вторник на площадке Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ. Участники мероприятия проанализировали первые этапы избирательной кампании в Москве.

Электоральные юристы, политологи и политтехнологи обсудили юридические тонкости сбора и проверки подписей, основные проблемы при регистрации кандидатов и обстановку в столице после незаконных митингов.

Также на мероприятии озвучили статистику выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую Думу в текущем году и на аналогичных выборах в 2014 году.

Так, в 2019 году на выборы зарегистрировали 233 человека из 423 выдвинутых. Из них 130 человек являются представителями партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (44 кандидата), «Справедливая Россия» (41 кандидат). Зарегистрированы все кандидаты от этих партий, кроме представителя партии «Справедливая Россия», снявшего свою кандидатуру. Из 185 самовыдвиженцев были допущены 62 кандидата.

В 2014 году из 467 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 258. От парламентских партий были зарегистрированы 162 кандидата, а из 193 самовыдвиженцев комиссии пропустили 41 кандидата.

Как показывает статистика, в 2019 году уменьшилось число отказов в регистрации.

Основной причиной отказа от участия в избирательной кампании стал выход без сдачи подписей - то есть кандидаты не справляются и сами выходят из кампании, отметил глава Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета Сергей Белоконев.

Электоральный юрист Юлия Белоус отметила, что в этом году в ходе избирательной кампании в Мосгордуму многие кандидаты показали низкое качество ведения подписной кампании. Выявленный почерковедами брак выше нормы указывает на то, что кандидаты не имеют опыта в организации крупных подписных кампаний, а их штабы не имеют должной юридической подготовки.

Проверка документов и подписей прошла практически без нарушений, подчеркнула Белоус.

Что касается незаконных митингов, то большинство экспертов сошлись во мнении, что граждане приняли участие в акциях не ради поддержки незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, а вышли на протест ради протеста.