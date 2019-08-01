Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков поделился мнением с «Политикой Сегодня» об опальном олигархе Михаиле Ходорковском, отправившем группу российских журналистов в ЦАР в конце июля 2018 года. При неизвестных обстоятельствах россияне — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в ночь на 30 июля по дороге в африканский городок Кага Бандоро.

Новиков отметил, что Ходорковский — человек, который реализует до сих пор разные проекты.

«Когда-то у него было больше возможностей, сейчас — существенно меньше. Тем не менее, у него есть связи», — считает депутат.

Новиков понимает, почему журналисты рискнули поехать в ЦАР и не винит их за это. Но, как добавляет депутат, за их жизнь и здоровье полностью нес ответственность Ходорковский, который и руководил командировкой.

«Наверное, желание [журналистов] осветить для читателей столь необычный регион, представить происходящие там события, было слишком сильным. Для нормального журналиста, для человека, который не случайно пришел в эту профессию это — вполне естественная вещь», — говорит Новиков.

Что касается интереса Ходорковского, то депутат видит как политический аспект, так и экономический. Для олигарха эти сферы — не две параллельно существующих реальности.

«Была ли эта поездка изучением политической обстановки в конкретном регионе — возможно. Но интерес в личной выгоде здесь явно присутствовал», — не исключил Новиков.

Спустя год после трагедии в ЦАР до сих пор нет ответа, кто именно убил журналистов. Все тайное — рано или поздно становится явным, верит Новиков.