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15:17   1 Августа 2019
Весь мир

Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков поделился мнением с «Политикой Сегодня» об опальном олигархе Михаиле Ходорковском, отправившем группу российских журналистов в ЦАР в конце июля 2018 года. При неизвестных обстоятельствах россияне — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в ночь на 30 июля по дороге в африканский городок Кага Бандоро.

Новиков отметил, что Ходорковский — человек, который реализует до сих пор разные проекты.

«Когда-то у него было больше возможностей, сейчас — существенно меньше. Тем не менее, у него есть связи», — считает депутат.

Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Новиков понимает, почему журналисты рискнули поехать в ЦАР и не винит их за это. Но, как добавляет депутат, за их жизнь и здоровье полностью нес ответственность Ходорковский, который и руководил командировкой. 

«Наверное, желание [журналистов] осветить для читателей столь необычный регион, представить происходящие там события, было слишком сильным. Для нормального журналиста, для человека, который не случайно пришел в эту профессию это — вполне естественная вещь», — говорит Новиков.

Депутат Новиков не исключил личной выгоды Ходорковского в трагедии в ЦАР

Что касается интереса Ходорковского, то депутат видит как политический аспект, так и экономический. Для олигарха эти сферы — не две параллельно существующих реальности. 

«Была ли эта поездка изучением политической обстановки в конкретном регионе — возможно. Но интерес в личной выгоде здесь явно присутствовал», — не исключил Новиков. 

Спустя год после трагедии в ЦАР до сих пор нет ответа, кто именно убил журналистов. Все тайное — рано или поздно становится явным, верит Новиков. 

«Детали этой ситуации будут прояснены полностью», — думает  Новиков.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #ходорковский #общество #цар

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