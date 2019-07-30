Полиция просит москвичей воздержаться от участия в незаконном митинге 3 августа

Сотрудники московской полиции будут оперативно реагировать на нарушения общественного порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа. Об этом заявили в пресс-службе московского ГУ МВД.

В полиции сообщили, что поступила информация о возможных нарушениях порядка на несогласованной с властями акции (возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и проч.). Столичное ГУ МВД России предупреждает организаторов митинга и возможных участников о необходимости соблюдения закона.

Полиция официально предупредила, что запланированное на субботу мероприятие незаконно и предлагает горожанам и всем желающим поучаствовать отказаться от участия в незаконной акции. За организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предполагается ответственность, предусмотренная российским законодательством.

Либертарианская партия, которая вела переговоры по поводу акции 3 августа в поддержку «независимых» кандидатов в депутаты Мосгордумы, попросила власти Москвы одобрить под мероприятие площадку на Лубянской площади. Организаторы указали, что рассчитывают на 15 тысяч участников.

Мэрия предложила другой вариант - устроить митинг на проспекте Академика Сахарова. Организаторы отклонили такой вариант.

Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник заявил, что в случае проведения акции в другом месте организаторы и участники понесут ответственность.

Столичный градоначальник Сергей Собянин во вторник предупредил горожан, что либертарианская партия готовит новую провокацию. Мэр пообещал, что в городе будет обеспечен порядок.