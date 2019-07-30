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Власти ЦАР не готовы противостоять вирусу Эбола без финансирования

Власти ЦАР не готовы противостоять вирусу Эбола без финансирования

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20:55   30 Июля 2019
Весь мир

Власти ЦАР не готовы противостоять вирусу Эбола без финансирования

Власти ЦАР не готовы противостоять вирусу Эбола без финансирования

Министр здравоохранения Центральноафриканской республики заявил, что государство не сможет противостоять вирусу Эбола, если он проникнет на территорию страны. Об этом глава Минздрава ЦАР Пьер Сомсе заявил во вторник, сообщает ФАН.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что ЦАР не сможет справиться с распространением болезни без дополнительного финансирования, упрощающего регистрацию случаев заболевания. Накануне организация объявила вспышку лихорадки Эбола эпидемией международного масштаба.

Власти ЦАР не готовы противостоять вирусу Эбола без финансирования

Заболевание активно распространяется в соседнем ЦАР Конго: власти опасаются, что миграция населения поспособствует проникновению вируса в страну, но пока ни одного случая заболевания зарегистрировано не было. Это не единственная проблема, беспокоящая руководство республики: в Центральной Африке орудуют вооруженные группировки и банды преступников.

Летом прошлого года российские журналисты были направлены в ЦАР по поручению олигарха Михаила Ходорковского. Поездка была организована максимально безответственно, утверждают эксперты. Корреспонденты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в страну без охраны и переводчика: их автомобиль остановили неизвестные в опасном районе республики, после чего россияне были убиты и ограблены местными бандитами — «неустановленными лицами», как сообщает официальное следствие ЦАР.

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Автор: Тимофей Булочкин
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