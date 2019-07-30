Клименко дал прогноз, при каких условиях «Одноклассники» заменят Facebook в телефонах

Российские мобильные приложения могут стать обязательными в смартфонах граждан РФ в случае ужесточения западных санкций. Такой прогноз озвучил «Политике Сегодня» бывший бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Он прокомментировал работу своих бывших коллег по Институту развития интернета (ИРИ), которые оценили, способны ли приложения для мобильных российского производства заменить западные аналоги.

По мнению сотрудников ИРИ, российские разработки можно с легкостью использовать в девяти из 12 категорий. Например, почтовые сервисы приложения «Yandex.почта» и «Почта Mail.ru» способны заменить Gmail и Outlook, «Одноклассники» и «ВКонтакте» - соцсети Facebook, Instagram, Twitter, а «Яндекс Браузер» и «Рамблер Спутник» - Google Chrome, Opera и Safari . Хотя «Рамблер Спутник» Клименко раскритиковал.

«Это халтура. Сервис — покойник», — считает бывший глава ИРИ.

По мнению Клименко, обязательная установка российских приложений возможно в трех случаях: если игроки рынка будут платить за предустановку, если будут приняты соответствующие законы или ужесточатся санкции.