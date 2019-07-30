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20:54   30 Июля 2019
Россия

Эксперт опроверг миф о причастности России к гражданской войне на Украине

Эксперт опроверг миф о причастности России к гражданской войне на Украине

Пользователь «Живого журнала» patrick_miller развенчал миф об «участии» России в гражданской войне на Украине на примере вторжения США в Ирак.

Публицист отметил, что Вашингтон в 2003 году перебросил в Ирак 255 тысячи человек - то есть около 1% от общего населения страны. На Украине проживают 44 миллиона людей, соответственно, Москва должна была бы задействовать 440 тысяч человек.

Автор также напомнил, что Украина неоднократно заявляла: Россия якобы осудила «украинских политических заключенных» - их 35 человек. Если бы Россия участвовала в боевых действиях на юго-востоке, Киев мог бы взять в плен необходимое число россиян для обмена на «политических заключенных». Но этого не случилось, потому как Россия не имеет отношения к происходящему.

Первый зампредседателя комитета Госдумы Александр Шерин заявил ФАН, что в гражданской войне заинтересован только Киев, регулярно требующий финансирования у Запада.

«У них вся политика основана на том, что Российская Федерация — враг, что надо обращаться в НАТО, в Евросоюз за материальной помощью», — уверен Шерин.

Он также считает, что Киев специально усугубляет конфликт и настроен и дальше искусственно мешать сближению с РФ. Киев сам развязал гражданскую войну, но будет и дальше стараться обвинить во всех бедах Россию.

«Они же не могут признаться, что выполняют приказ Госдепа США, поэтому говорят, что «воюют» с Россией», — резюмировал Шерин.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #общество

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