Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

 Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

 Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
20:26   30 Июля 2019
Россия

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Журналистка и зарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Олеся Рябцева предложила оградить несовершеннолетних от посещения незаконных массовых мероприятий посредством привлечения их родителей к административной ответственности.

Кандидат в депутаты столичной думы от партии «Справедливая Россия» возмутилась участием детей в несанкционированном субботнем митинге 27 июня, организованном лидерами либеральной оппозиции. Об этом сообщает издание Nation News.

«Вся эта школота, которой так внаглую пользуется Навальный и ко, — жертва романтизации протеста», – считает Рябцева, подчеркивая, что «молодняк проще всего склонять к подобному».

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Незаконная акция состоялась после отказа МГИК регистрировать кандидатами Мосгордумы Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова из-за большого процента бракованных подписей за их выдвижение. По итогам несогласованного мероприятия оштрафованы свыше 160 граждан, еще 61 человека арестовала полиция за провокации.

«Сходил диточка на несанкционированный митинг, швырнул кусок асфальта в дяденьку с дубинкой — получи, родитель, выговор, административочку или штраф», – предложила кандидат.

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Рябцева отмечает, что родители «протестующих» детей должны наверстать собственные упущения специальной педагогической литературой, либо забирать несовершеннолетних сыновей и дочерей из ближайшего отделения полиции.

«А пока не почитал и не научился — получи, распишись. Заодно хоть узнаешь, где твой ребенок тусит», – заключила Рябцева.

Ранее участник московского митинга признал вину в уголовном деле о нападении на сотрудника полиции при исполнении. Евгений Коваленко бросил в правоохранителя мусорный бак во время незаконного шествия: москвич арестован на два месяца по решению суда. Всего три уголовных дела о применении насилия по отношению к полицейским открыто по итогам акции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Народные Новости»
Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #политика #митинг #новости #общество #кандидат #рябцева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...