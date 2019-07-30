Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Журналистка и зарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Олеся Рябцева предложила оградить несовершеннолетних от посещения незаконных массовых мероприятий посредством привлечения их родителей к административной ответственности.

Кандидат в депутаты столичной думы от партии «Справедливая Россия» возмутилась участием детей в несанкционированном субботнем митинге 27 июня, организованном лидерами либеральной оппозиции. Об этом сообщает издание Nation News.

«Вся эта школота, которой так внаглую пользуется Навальный и ко, — жертва романтизации протеста», – считает Рябцева, подчеркивая, что «молодняк проще всего склонять к подобному».

Незаконная акция состоялась после отказа МГИК регистрировать кандидатами Мосгордумы Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова из-за большого процента бракованных подписей за их выдвижение. По итогам несогласованного мероприятия оштрафованы свыше 160 граждан, еще 61 человека арестовала полиция за провокации.

«Сходил диточка на несанкционированный митинг, швырнул кусок асфальта в дяденьку с дубинкой — получи, родитель, выговор, административочку или штраф», – предложила кандидат.

Рябцева отмечает, что родители «протестующих» детей должны наверстать собственные упущения специальной педагогической литературой, либо забирать несовершеннолетних сыновей и дочерей из ближайшего отделения полиции.

«А пока не почитал и не научился — получи, распишись. Заодно хоть узнаешь, где твой ребенок тусит», – заключила Рябцева.

Ранее участник московского митинга признал вину в уголовном деле о нападении на сотрудника полиции при исполнении. Евгений Коваленко бросил в правоохранителя мусорный бак во время незаконного шествия: москвич арестован на два месяца по решению суда. Всего три уголовных дела о применении насилия по отношению к полицейским открыто по итогам акции.