Трех российских журналистов убили в Центральноафриканской Республике прошлым летом. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли туда снять репортаж по заданию Центра управления расследованиями (ЦУР), который финансирует опальный олигарх Михаил Ходорковский. Корреспондентам было поручено отыскать некую ЧВК «Вагнер», хотя в ЦАР в принципе нет российских частных военных компаний.

Как удалось установить позже, россиян убили местные бандиты.

Ходорковский через подконтрольные медиа, например, проект «Досье», пытается снять с себя ответственность за убийство журналистов, которые тиражируют конспирологические теории относительно инцидента. Также известно, что олигарх скрывается от следствия, не желая давать показания по этому делу.

Через публикации фейков беглый олигарх пытается исказить информацию и повлиять на следствие. Он преследует главную цель - попытаться воздействовать на политику Москвы на международной арене, и в Африке, в том числе.

Член Экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал ситуацию корреспонденту iReactor.

Он сказал, что его удивляет то, что через год после трагедии в ЦАР все еще не появилась внятная информация о случившемся.

Эксперт сомневается, что это был несчастный случай. Неясно, какую задачу поставил журналистам Ходорковский в этом опасном государстве, где люди с деньгами и дорогой аппаратурой являются лакомым кусочком для бандитов, отметил Перенджиев. Организаторы не предприняли никаких мер, чтобы обеспечить безопасность журналистов, также указал он.

Задача, которую поставил им Ходорковский, обрекла их на смерть, резюмировал специалист.