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19:40   30 Июля 2019
Россия

Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих уверен, что отдельные курительные комнаты в российских аэропортах позволят некурящим «не страдать» от курильщиков.

«Как человек … могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали», — цитируют Дитриха РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, будут ли курительные комнаты платными или бесплатными, Дитрих ответил ироничной репликой.

«Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю», — заявил министр.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в июле, в первом чтении. Идею вернуть комнаты для курящих в аэропорты поддержали в МВД РФ, но Совет Федерации высказался против инициативы из-за возможного «послабления антитабачного законодательства», как заявили в социальном комитете Совфеда.

Ранее правительство поддержало введение единых правил для реализации и употребления обычных сигарет и электронных аналогов табакокурения. Под регулирование попадут вейпы, электронные сигареты и подобные приспособления — решение подготовила в марте комиссия Кабмина.

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Автор: Тимофей Булочкин
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