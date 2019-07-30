Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих уверен, что отдельные курительные комнаты в российских аэропортах позволят некурящим «не страдать» от курильщиков.

«Как человек … могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали», — цитируют Дитриха РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, будут ли курительные комнаты платными или бесплатными, Дитрих ответил ироничной репликой.

«Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю», — заявил министр.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в июле, в первом чтении. Идею вернуть комнаты для курящих в аэропорты поддержали в МВД РФ, но Совет Федерации высказался против инициативы из-за возможного «послабления антитабачного законодательства», как заявили в социальном комитете Совфеда.

Ранее правительство поддержало введение единых правил для реализации и употребления обычных сигарет и электронных аналогов табакокурения. Под регулирование попадут вейпы, электронные сигареты и подобные приспособления — решение подготовила в марте комиссия Кабмина.