Дорогу Оренбург-Орск передадут в федеральное ведение в конце 2019 года

Представитель министерства транспорта РФ во вторник, 30 июля, сообщил, что трассу Оренбург-Орск передадут в федеральное ведение в конце 2019 года. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих подтвердил информацию и добавил, что ведомство действительно договорилось насчет дороги.

«В конце этого года федерация эту дорогу забирает», — сказал министр.

По его словам, дорога Оренбург-Орск не только снизит нагрузку на региональный дорожный фонд, но и даст возможность направить высвободившиеся деньги на другие региональные дороги. Федеральное дорожное агентство уже формирует планы по будущим работам, которые можно выполнить на автодороге Оренбург-Орск.

«Она сегодня в неплохом состоянии. Это будут, по всей видимости, ремонтные работы, замена верхних слоев», — резюмировал Евгений Дитрих.