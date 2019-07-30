Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три частных дома горят в Железнодорожном районе Самары, огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Также спасатели сообщили, что в эвакуации жителей не было необходимости - все жильцы вышли самостоятельно.

На месте пожара работают около сотни человек и более 30 единиц техники. Пожару присвоили третий номер сложности. Как пишут местные СМИ, горят двухэтажные и трехэтажные дома. В происшествии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Железнодорожном районе города загорелись два частных дома - тогда пожар охватил порядка 700 квадратов.