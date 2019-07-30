Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

 Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

Кандидат в МГД Рябцева уверена, что за «митингующих» детей должны отвечать родители

 Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих

Министр транспорта РФ заявил, что «курилки» сберегут здоровье некурящих
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
19:15   30 Июля 2019
Россия

Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три частных дома горят в Железнодорожном районе Самары, огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Также спасатели сообщили, что в эвакуации жителей не было необходимости - все жильцы вышли самостоятельно.

На месте пожара работают около сотни человек и более 30 единиц техники. Пожару присвоили третий номер сложности. Как пишут местные СМИ, горят двухэтажные и трехэтажные дома. В происшествии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Железнодорожном районе города загорелись два частных дома - тогда пожар охватил порядка 700 квадратов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#мчс #россия #пожар #происшествия #самара

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...