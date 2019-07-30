Проблему закрепления трудовых кадров на Дальнем Востоке обсудили в ГД

Помощник российского лидера Игорь Левитин во вторник, 30 июля, провел заседание рабочей группы по подготовке президиума государственного совета «О нацпрограмме развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года». В заседании поучаствовали глава Бурятии Цыденов, заместители руководителей субъектов, а также представители ведомств, научных и экспертных организаций.

Обсудили проблему закрепления трудовых кадров на Дальнем Востоке. Вопрос рассмотрели под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова в рамках заседания подгруппы «Миграция». Доклад к президиуму Госсовета РФ доработают с учетом высказанных в ходе заседания предложений, добавили в Кремле.