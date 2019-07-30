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18:53   30 Июля 2019
Россия

Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу

Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу

Жители Крыма получают визу в страны Евросоюза «на отдельном листочке», где указывается, что полуостров до сих пор является частью Украины — об этом сообщил член Общественной палаты РФ и глава крымской болгарской автономии Иван Абажер.

«Это унижение. Я, честно говоря, в последний раз даже хотел из-за этого отказаться от поездки. Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт», — цитируют крымского общественника РИА Новости.

Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения. Решение о возвращении полуострова в состав России приняли крымчане на референдуме в марте 2014 года: более 90% жителей республики проголосовали за присоединение.

В начале июля российских делегатов из Крыма не пустили на российско-турецкий форум в Анкаре. Руководство Турции все еще не признало суверенитет РФ над территорией полуострова, несмотря на высокую интеграцию с российской стороной.

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Автор: Тимофей Булочкин
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