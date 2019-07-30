ЦИК начнет рассматривать жалобы снятых из-за подписей кандидатов 1 августа

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во вторник, 30 июля, заявила, что ЦИК рассмотрит жалобы незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу в четверг, 1 августа.

Ранее столичные полицейские обнаружил в Москве цех по производству липовых подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. Соратницу Навального вместе с Гудковым, Яшиным и другими кандидатами не допустили до выборов в Мосгордуму в связи с большим количеством поддельных подписей избирателей. Однако при проверке документов также выяснили, что кандидатов «поддержали» не только мертвецы, но и люди, которых никогда не существовало.