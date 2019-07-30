Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

 Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»

Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

 Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»

Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
18:37   30 Июля 2019
Россия

ЦИК начнет рассматривать жалобы снятых из-за подписей кандидатов 1 августа

ЦИК начнет рассматривать жалобы снятых из-за подписей кандидатов 1 августа

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во вторник, 30 июля, заявила, что ЦИК рассмотрит жалобы незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу в четверг, 1 августа.

Ранее столичные полицейские обнаружил в Москве цех по производству липовых подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. Соратницу Навального вместе с Гудковым, Яшиным и другими кандидатами не допустили до выборов в Мосгордуму в связи с большим количеством поддельных подписей избирателей. Однако при проверке документов также выяснили, что кандидатов «поддержали» не только мертвецы, но и люди, которых никогда не существовало. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цик #общество #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...