МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято в связи с тем, что кандидату было возвращено 203 подписи, и теперь их хватает для регистрации. Окружной избирком будет обязан пересмотреть свое решение.

Председатель комиссии Валентин Горбунов сказал, что в обязательном порядке будет проведена повторная проверка подписных листов и документов кандидата, после чего будет рассмотрен вопрос о его регистрации на выборы.

Сам Митрохин отметил, что много ошибок наблюдалось при вводе данных избирателей. Он выразил мнение, что других кандидатов с подобными нарушениями должны восстановить на выборах в МГД.

Во вторник Мосгоризбирком повторно рассмотрел жалобы трех кандидатов в депутаты - «яблочницы» Анастасии Брюхановой, самовыдвиженца Юлии Галяминой и оппозиционера Ильи Яшина. Отказ в их регистрации оставили в силе.

Жалобы самовыдвиженцев Марины Лукьянец и Александра Руденко тоже не были удовлетворены.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля - на выборы зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов сняли.

Стоит отменить, что Митрохину удалось собрать 4 940 подписей москвичей в свою поддержку. Из них 618 листов, или 12,51 % от общего числа подписей признали недействительными. Если у кандидата более десяти процентов брака, то он не допускается на выборы.