Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

 Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»

Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

Три жилых дома горят в Самаре на площади 1800 квадратных метров

 Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»

Российские ученые с грустью следят за экспериментами японцев по «созданию крысолюдей»
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

 Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

 ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции
18:43   30 Июля 2019
Россия

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы в Мосгордуму

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято в связи с тем, что кандидату было возвращено 203 подписи, и теперь их хватает для регистрации. Окружной избирком будет обязан пересмотреть свое решение.

Председатель комиссии Валентин Горбунов сказал, что в обязательном порядке будет проведена повторная проверка подписных листов и документов кандидата, после чего будет рассмотрен вопрос о его регистрации на выборы.

Сам Митрохин отметил, что много ошибок наблюдалось при вводе данных избирателей. Он выразил мнение, что других кандидатов с подобными нарушениями должны восстановить на выборах в МГД.

Во вторник Мосгоризбирком повторно рассмотрел жалобы трех кандидатов в депутаты - «яблочницы» Анастасии Брюхановой, самовыдвиженца Юлии Галяминой и оппозиционера Ильи Яшина. Отказ в их регистрации оставили в силе.

Жалобы самовыдвиженцев Марины Лукьянец и Александра Руденко тоже не были удовлетворены.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля - на выборы зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов сняли.

Стоит отменить, что Митрохину удалось собрать 4 940 подписей москвичей в свою поддержку. Из них 618 листов, или 12,51 % от общего числа подписей признали недействительными. Если у кандидата более десяти процентов брака, то он не допускается на выборы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #яблоко #общество #мосгордума #митрохин #мгик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...