Сбербанк купил логистическую компанию Shiptor
Представитель Сбербанка во вторник, 30 июля, сообщил, что банк купил логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса «СберЛогистики». По его словам, на базе логистического агрегатора построят платформу «СберЛогистики», которую интегрируют с системами Сбербанка и сервисами экосистемы.
«Сбербанк приобрел Shiptor», — говорится в релизе банка.
У Shiptor есть полный пакет логистических услуг— собственные IT-системы, курьерская служба, фулфилмент-центр для малого и микро-бизнеса. Также компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивает фулфилмент и решает задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов — хранит, обрабатывает и упаковывает товары на складе, принимает платежи.
Гендиректор «СберЛогистика» Сергей Малышев добавил, что покупка Shiptor — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики.