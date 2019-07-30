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Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

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18:26   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен участвовать в дебатах мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в сентябре этого года. Об этом 30 июля сообщает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы Зеленского. 

«В сентябре планируется визит президента Украины в США для участия в дебатах мировых лидеров Генассамблеи ООН», — передает агентство слова Зеленского. 

В сентябре этого года откроется 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, а 24 сентября пройдут первые дебаты на высоком уровне. 

Ранее киевский политолог объяснил, в чем причина погрустневшего взгляда Зеленского. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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