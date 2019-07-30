Президент РФ Путин внес в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу РФ конвенцию о правовом статусе Каспийского моря: документ должен пройти ратификацию у депутатов. Об этом сообщается в официальной базе данных Госдумы.

Работа над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря началась в 1996 году. 12 августа прошлого года документ подписали главы России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана, в том же месяце парламент Казахстана утвердил конвенцию о статусе Каспия. Документ предполагает отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам Конвенции.

«Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Москва призвала Тегеран «проявлять ответственность» и не нагнетать обстановку вокруг ядерной сделки, воздерживаясь от эскалации конфликта. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в российском руководстве понимают мотивы Тегерана, но добавил, что сокращение страной своих обязательств спровоцирует Вашингтон на новые обострения конфликта.

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