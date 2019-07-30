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18:05   30 Июля 2019
Россия

Американский самолет-разведчик засекли у российских границ

Американский самолет-разведчик засекли у российских границ

Мониторинговый ресурс PlaneRadar зафиксировал воздушное судно американских ВВС у границ Калининградской области. Это был самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint, пишет во вторник РИА Новости. 

По данным агентства, самолет, взлетев с американской базы, полетел в сторону РФ. Воздушное судно засекли у границ Калининграда в 10:55 по московскому времени. Отмечается, что через три часа Boeing полетел обратно. 

PlaneRadar ранее сообщили, что у российских границ также был замечен шведский самолет, проводивший разведку в акватории Балтийского моря. 

В последнее время участились случаи появления самолетов-разведчиков и беспилотников у границ РФ. Специалисты замечают их вблизи Калиниградской области, над Черным морем, а также рядом с российскими базами в Сирии. 

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить разведку рядом с российской границей. Пока призывы не возымели должного эффекта. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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