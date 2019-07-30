ЕС провалил гуманитарные программы для сирийских беженцев в Турции

Неправительственная организация Human Rights Watch информировала, что турецкие чиновники незаконно задерживают сирийских беженцев и заставляют подписывать заявления о «добровольном желании покинуть страну». После беженцев депортируют.

Human Right Watch называет незаконным этот способ избавления от «неудобных» беженцев. При этом в Анкаре заверяют, что лишь «помогают сирийцам вернуться домой». Однако Турция депортирует беженцев в неспокойные территории сирийской провинции Идлиб и на север Алеппо.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей сказал, что Анкара — не исток проблемы с сирийскими беженцами. По его словам, Турция приняла многих беженцев из САР в обмен на финансирование Европейским союзом гуманитарных программ.

В 2016 году ЕС предложил Анкаре шесть миллиардов евро в качестве компенсации затрат на обеспечение сирийских беженцев. По версии Еврокомиссии, Турции выплатили три миллиарда евро. Однако турецкие власти заявляли, что Анкара получила лишь 1,85 миллиарда евро, а остальные деньги «затерялись» где-то в системе гуманитарных фондов и проектов, через которые осуществляется финансирование помощи беженцам.