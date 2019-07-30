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18:07   30 Июля 2019
Россия

МГИК окончательно отказал в регистрации Яшину из-за липовых подписных листов

МГИК окончательно отказал в регистрации Яшину из-за липовых подписных листов

Мосгоризбирком принял решение оставить без удовлетворения жалобу «независимого» кандидата Ильи Яшина на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Решение приняли на заседании во вторник, опираясь на то, что допустимый порог в 10% недействительных подписей был значительно превышен, пишет ФАН.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал, что рабочая группа предлагает уменьшить количество недействительных подписей и зачесть 55 автографов в пользу кандидата. Таким образом, достоверных подписей за Яшина все еще не хватает для регистрации кандидатом — их набралось 4427, а недействительных числится 507.

Мосгоризбирком и окружная комиссия не зарегистрировали Яшина кандидатом в депутаты МГД из-за высокого процента брака в подписных листах. По такой же причине отказы получили и другие оппозиционеры. «Независимые кандидаты» устроили незаконные акции, пытаясь добиться регистрации на выборах вопреки наличию фальшивых подписей.

Напомним, что ранее полиция обнаружила в Москве цех по рисовке подписных листов в пользу оппозиционеров, в том числе за Яшина. 

Ранее суд на 10 суток арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве 27 июля, поэтому на заседании рабочей группы в понедельник и вторник вместо него пришли его представители.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#выборы #мосгордума #яшин #мосгоризбирком

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