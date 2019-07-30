Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Белорус Виктор Павлов приговорен к смерти за убийство двух сестер-пенсионерок. Это второй смертный приговор, вынесенный в Белоруссии в текущем году. Об этом 30 июля пишет ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

По словам правозащитников, суд признал Павлова виновным в убийстве с особой жестокостью двух пенсионерок, назначив ему исключительную меру наказания — расстрел.

Павлов попросил суд не выносить ему смертный приговор и заявил, что раскаивается в содеянном. Защита обвиняемого также просила не применять к мужчине смертную казнь и учесть, что он раскаялся и помогал следствию.

Решение суда еще можно обжаловать в высшей инстанции.

Белоруссия — единственное государство в Европе и СНГ, в котором применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в стране были приговорены более 400 человек. За все время помилования добился только один человек.

Большинство белорусов высказались против смертной казни на референдуме в 1996 году.