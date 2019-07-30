Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу
Белорус Виктор Павлов приговорен к смерти за убийство двух сестер-пенсионерок. Это второй смертный приговор, вынесенный в Белоруссии в текущем году. Об этом 30 июля пишет ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».
По словам правозащитников, суд признал Павлова виновным в убийстве с особой жестокостью двух пенсионерок, назначив ему исключительную меру наказания — расстрел.
Павлов попросил суд не выносить ему смертный приговор и заявил, что раскаивается в содеянном. Защита обвиняемого также просила не применять к мужчине смертную казнь и учесть, что он раскаялся и помогал следствию.
Решение суда еще можно обжаловать в высшей инстанции.
Белоруссия — единственное государство в Европе и СНГ, в котором применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в стране были приговорены более 400 человек. За все время помилования добился только один человек.
Большинство белорусов высказались против смертной казни на референдуме в 1996 году.