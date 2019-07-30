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17:47   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Белорус Виктор Павлов приговорен к смерти за убийство двух сестер-пенсионерок. Это второй смертный приговор, вынесенный в Белоруссии в текущем году. Об этом 30 июля пишет ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна». 

По словам правозащитников, суд признал Павлова виновным в убийстве с особой жестокостью двух пенсионерок, назначив ему исключительную меру наказания — расстрел. 

Павлов попросил суд не выносить ему смертный приговор и заявил, что раскаивается в содеянном. Защита обвиняемого также просила не применять к мужчине смертную казнь и учесть, что он раскаялся и помогал следствию. 

Решение суда еще можно обжаловать в высшей инстанции.

Белоруссия — единственное государство в Европе и СНГ, в котором применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в стране были приговорены более 400 человек. За все время помилования добился только один человек. 

Большинство белорусов высказались против смертной казни на референдуме в 1996 году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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