Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 30 июля, заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, которого выдвинут на пост директора Национальной разведки США, очень талантливый.

Действующий глава американского ведомства Дэн Коутс покинет поста 15 августа. Ранее Axios со ссылкой на источники информировало, что Трамп готовит замену Коутсу.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....