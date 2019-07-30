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17:33   30 Июля 2019
Россия

Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове

Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев распорядился открыть аэропорт в Саратове, который будет носить имя первого космонавта Юрия Гагарина.

Старый саратовский аэропорт, который находится в городской черте, со временем закроют. Новая авиагавань в Саратове сможет стать крупным международным хабом, отметил председатель правительства. 

Первый рейс из аэропорта Гагарин запланирован на 20 августа. Первый технический рейс должен состояться в День воздушного флота России - 18 августа.

Рейсы из действующего аэропорта переведут в аэропорт Гагарин в день его открытия, но старый аэроузел прекратит свою работу позже - на основании распоряжения российского правительства.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #аэропорт #саратов #общество

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