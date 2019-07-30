Побывавший в ливийском плену военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Неподготовленная поездка трех российских журналистов в ЦАР стала причиной их гибели: о похожих чрезвычайных ситуациях в своей практике рассказал военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц.

Российские корреспонденты отправились в опасный регион Центральной Африки по заданию «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Олигарх командировал их в республику, но в одном из опасных районов страны автомобиль россиян остановили местные бандиты и убили журналистов, забрав ценные вещи.

Целью корреспондентов был репортаж о ЧВК «Вагнера», якобы действующей в стране. При этом никаких «частных военных компаний» на территории республики не было: в ЦАР присутствовали российские военные инструкторы, прибывшие для обучения местной армии по официальному мандату ООН. Напомним, согласно выводам следствия, граждане РФ были убиты «неустановленными лицами» — местными бандитами с целью ограбления.

Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц считает, что в чрезвычайных ситуациях журналиста должно спасать государство, но сама его работу в горячей точке государственного вмешательства не требует. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Безусловно, есть ситуации, когда ты рассчитываешь на государство, и оно меня никогда не подводило. В 2011 году в Ливии я попал в плен к повстанцам вместе с редакцией НТВ, тогда мы чудом успели отзвониться в редакцию, и коллеги подняли всех на уши. В тот раз благодаря быстрой реакции российского МИД нас быстро успели освободить. И я государству за это благодарен. Но это помощь при попадании в какую-то непредвиденную ситуацию. В самой же работе помощь государства мне лично не нужна», — сказал он.

Однако корреспондент выразил сожаление по поводу того, что во многих странах международное право не соблюдают.

Ранее выяснилось, что Ходорковский не обеспечил своих корреспондентов на территории ЦАР необходимой охраной и переводчиком. Он также использовал собственные медиаресурсы, ведущие кампанию по сохранению репутации олигарха. Давать показания по делу официальному следствию он отказался и добавил, что ему «глубоко плевать» на результаты расследования правоохранителей ЦАР.