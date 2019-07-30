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17:20   30 Июля 2019
Россия

Закон об идентификации пользователей электронной почты могут принять осенью

Закон об идентификации пользователей электронной почты могут принять осенью

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас​​​ во вторник, 30 июля, сообщил, что закон об идентификации пользователей электронной почты могут принять в рамках осенней сессии. Ранее сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, который предусматривает, что в стране смогут пользоваться электронной почтой лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

«Закон чрезвычайно прост и направлен на защиту прав граждан, поэтому ничего не мешает принять его в осеннюю сессию», — считает Андрей Клишас​​​.

По его словам, подобные требования об идентификации пользователей уже давно ввели в мессенджерах, в том числе и иностранных. Клишас готов обсудить замечания к документу. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #электронная почта #клишас

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