Закон об идентификации пользователей электронной почты могут принять осенью
Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас во вторник, 30 июля, сообщил, что закон об идентификации пользователей электронной почты могут принять в рамках осенней сессии. Ранее сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, который предусматривает, что в стране смогут пользоваться электронной почтой лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
«Закон чрезвычайно прост и направлен на защиту прав граждан, поэтому ничего не мешает принять его в осеннюю сессию», — считает Андрей Клишас.
По его словам, подобные требования об идентификации пользователей уже давно ввели в мессенджерах, в том числе и иностранных. Клишас готов обсудить замечания к документу.
Пресс-конференция Андрея Клишаса «Новое в законодательстве. Итоги весенней сессии»https://t.co/wsQzkyuL50— Совет Федерации (@SovFedInfo) 30 июля 2019 г.