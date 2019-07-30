Макаревич назвал выборы в МГД театром из-за скандальных представлений Соболь

Музыкант Андрей Макаревич назвал «театром» выборы в Московскую городскую думу. Об этом он написал на странице в Facebook. При этом основное «представление» устроила незарегистрированный кандидат и протеже Алексея Навального Любовь Соболь, отмечает «Царьград».

Речь в посте Макаревича идет о недопуске Соболь на выборы в Мосгордуму. Поводом для отказа в регистрации стало превышение допустимого количества бракованных подписей. После этого оппозиция решила устроить «театр».

Перед незаконным митингом 27 июля Соболь устроила провокацию и фактически сорвала заседание Мосгоризбиркома, заявила о продолжении «голодовки», сбегала от полиции, а затем вовсе заперлась в туалете. Апофеозом «спектакля» стал вынос скандальной юристки на диване из здания избиркома.

Издание советует Макаревичу попросить прекратить театральные представления своих друзей из так называемой «несистемной оппозиции».