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17:23   30 Июля 2019
Россия

Силуанов и Мишустин стали наставниками для молодых налоговиков

Силуанов и Мишустин стали наставниками для молодых налоговиков

Министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин участвовали в качестве наставников в третьей проектно-аналитической платформе ФНС России «ПРОдвижение», которая проходит в Ялте. Об этом 30 июля сообщает телеканал «360»

В ялтинской сессии Силуанов и Мишустин пообщались с молодыми специалистами. Глава ФНС заявил, что именно они помогают реализовывать социальные и экономические проекты. Участники сессии помогли автоматизировать контроль налоговой отчетности, а также снизить ее объемы. Кроме этого, они создали мобильное приложение. 

«Мы с коллегами, наблюдая сегодня за вами, видим ваши горящие глаза, слышим аргументированные споры при решении задач, которые мы предлагали решить вам сегодня. Это и есть главный показатель эффективности платформы», — уверен Мишустин.

Силуанов и Мишустин стали наставниками для молодых налоговиков

По мнению Суланова, при помощи таких проектов можно оценить потенциал молодых сотрудников ФНС, а затем предлагать лучшим из них работать над другими важными задачами. Министр финансов напомнил, что ФНС России сильно преуспела в цифровизации. Он объяснил успех работой молодых кадров, которые воплощают качественные идеи. Силуанов заявил, государство всегда старается помочь молодым людям продвинуться по социальному лифту, ведь за ними будущее. 

«От того, какие предложения вы внесете и насколько будете креативно мыслить сегодня, во многом зависит развитие финансовых органов нашей страны и ее экономики», — подчеркнул он.

Более двух тысяч сотрудников за два года приняли участие в проектах «ПРОдвижение» и «Сделай карьеру сам» по поиску профессионалов. Те, кто дошли до финала, получили повышения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #налогообложение #общество #силуанов

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