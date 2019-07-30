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16:55   30 Июля 2019
Россия

Сенатор Клишас посоветовал жителям Красноярского края переждать лесные пожары

Сенатор Клишас посоветовал жителям Красноярского края переждать лесные пожары

Член Совета Федерации Андрей Клишас, представляющий в верхней палате Красноярский край, сообщил, что не получал обращений от жителей региона, где бушуют лесные пожары, и поддержал местного губернатора Александра Усса в оценке бесполезности сопротивления стихии. 

«Масштабы этого бедствия таковы, что у нас нет ресурсов, и не только у нас, финансовых и технических, чтобы тушить пожары на таких площадях. — оценил экономическую целесообразность в комментарии "Политике Сегодня" Клишас.— Тушить нужно там, где огонь подходит к населенным пунктам, а в леса, туда добраться дальше и невозможно, вы представьте площадь Красноярского края».

В глухой тайге Красноярского края, сопоставимого по площади с африканским государством Алжир, не опасный для человека огонь пусть бушует, уверен сенатор. А тем, кому не нравится дым, Клишас предложил шутить или смириться.

«Придется переждать эту ситуацию», — резюмировал Клишас.

Сибиряки ранее попросили ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Региональный лесопожарный центр зафиксировал на севере Красноярского огонь на площади 846 тысяч гектаров, однако  угрозы населенным пунктам не увидел. В Приангарье общая площадь лесных пожаров составила 110 тысяч гектаров. На космоснимках леса горели на площади 340 тысяч гектаров. 

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Автор: Григорий Рощин
#пожары #сенатор #клишас #усс

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