Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

Экономист Михаил Хазин объяснил, для чего оппозиция выходила на незаконный «мирный» митинг в центре Москвы и устраивала провокации. Эксперт считает, что сторонники Алексея Навального и его протеже Любови Соболь, про которых иронично пишут в соцсетях «они же дети», — это пушечное мясо.

Об этом Хазин заявил в беседе с «Царьградом». Напомним, несанкционированный митинг в центре Москвы прошел 27 июля. «Независимые» кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им «поддержку». Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества липовых подписей. В ходе незаконной акции полиция задержала более 1000 правонарушителей, устроивших дебош, в том числе и самих организаторов.

Ранее в соцсетях участников мирного митинга иронично назвали «они же дети». Однако многие обращали внимание, что несанкционированная акция явно носила провокационный характер. Хазин подчеркнул, что дети — это пушечное мясо.

«Которых развели и кинули. И на самом деле они идиоты», — считает он.

Собеседник агентства подчеркнул, что «совершая некое общественно значимое деяние, вы должны думать, для кого, для чего и так далее».