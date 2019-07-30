СКР возбудил три дела о применении насилия к представителю власти после акции в Москве

Представитель следственного комитета РФ во вторник, 30 июля, сообщил, что после несогласованной акции в центре столицы, которая состоялась в субботу, 27 июля, возбудили три уголовных дела о применении насилия к представителю власти.

Главное следственное управлении СР по Москве не только расследует три уголовных дела по признакам применения насилия в отношении представителей власти, но и проводит ряд процессуальных проверок по фактам применения в субботу, 27 июля, насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии в ходе несанкционированной акции.

Следствие установило, что участники несогласованной акции находились в центре столицы, игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушили общественный порядок, прорвали оцепление и вышли на проезжую часть, чем парализовали движение машин на Садовом кольце.