Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

 Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове

Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове
Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане
Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

 Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера
Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

 Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове

Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове
Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане
Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

 Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера
16:28   30 Июля 2019
Россия

СКР возбудил дело по факту несогласованной акции в центре Москвы

СКР возбудил дело по факту несогласованной акции в центре Москвы

Представитель Следственного комитета РФ во вторник, 30 июля, сообщил, что по факту несогласованной акции в центре столицы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Несанкционированная акция состоялась в субботу, 27 июля. 

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова уточнила, что уголовное дело возбудили сразу по трем частям статьи «Массовые беспорядки» — об организации беспорядков, участии и призывах. Следствие установило, что группа лиц заранее и неоднократно размещала в интернете призывы поучаствовать несанкционированной акции.

«Заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — добавили в столичном ГСУ СКР.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #скр #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...