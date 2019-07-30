СКР возбудил дело по факту несогласованной акции в центре Москвы

Представитель Следственного комитета РФ во вторник, 30 июля, сообщил, что по факту несогласованной акции в центре столицы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Несанкционированная акция состоялась в субботу, 27 июля.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова уточнила, что уголовное дело возбудили сразу по трем частям статьи «Массовые беспорядки» — об организации беспорядков, участии и призывах. Следствие установило, что группа лиц заранее и неоднократно размещала в интернете призывы поучаствовать несанкционированной акции.