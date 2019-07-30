Иркутские аграрии получат компенсации из-за паводка от правительства России

Правительство выделило деньги на компенсации более 50-ти сельхозпроизводителям, пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области. Об этом стало известно 30 июля из опубликованного на официальном портале правовой информации сообщения.

«Выделить Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования <…> [для] осуществления компенсации 55 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера», — сказано в документе.

Сообщается, что сумма, выделенная на компенсации, составляет 179,6 миллиона рублей. Кроме этого, ответственным ведомством, контролирующим выплаты, назначен Минсельхоз РФ.

Из-за наводнения сельскохозяйственные организации в Иркутской области понесли ущерб, составляющий более 300 миллионов рублей. Региональные власти ранее заявляли, что намерены повысить размер денежной компенсации аграриям, чьи хозяйства пострадали из-за паводка, до 250 миллионов рублей. Соответствующие документы уже находятся в стадии подготовки.