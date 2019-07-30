Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

 Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове

Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове
Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане
Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

 Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера
Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

Оппозиция бросила детей как «пушечное мясо» в незаконные акции 27 июля — Хазин

 Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове

Медведев распорядился открыть новый аэропорт в Саратове
Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Убившего пенсионерок белоруса приговорили к расстрелу

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане

Специалисты из Турции помогут с поисками пропавшего МиГ-29 в Азербайджане
Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

Трамп назвал талантливым парнем кандидата на пост директора нацразведки США

 Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера

Американцы заподозрили старческое слабоумие у бывшего спецпрокурора Мюллера
16:22   30 Июля 2019
Россия

Сенатор Клишас рассказал, почему в цирке не смеется

Сенатор Клишас рассказал, почему в цирке не смеется

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал о своем отношении к цирковым представлениям с животными. Полный запрет сенатор не поддерживает, однако к некоторым номерам у него есть вопросы, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Сказать, что я поддерживаю полный запрет на использование животных в цирке, я не могу. Я иногда с детьми бываю в цирке, но некоторые номера с животными, честно сказать, вызывают недоумение», — поделился мнением Клишас.

Недоумение и гнев ранее у жителей Якутии вызвали гастроли «итальянского» цирка-шапито, где слоны, в отличие от людей, путешествовали в одиночестве тесного пространства. Кадры со слонами, которые неблизкий путь проделали в кузове трейлера, вызвали шквал комментариев в соцсетях. От правительства республики неравнодушные к страданиям животных граждане потребовали проверить законность мероприятия, документацию и состояние невольных актеров после транспортировки.

Сенатор Клишас рассказал, почему в цирке не смеется

На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой считают, что цирк подлежит безоговорочному запрету по причине «систематической жестокости к животным, подлости и лжи». Петицию подписали более 50 тысяч человек.

Неравнодушным к участи слонов остался и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который усмотрел в действиях гастролеров признаки уголовного преступления о жестоком обращении с животными. Депутат рассказал о работе над законопроектом о запрете передвижных цирков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#животные #цирк #клишас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...