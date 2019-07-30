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16:26   30 Июля 2019
Россия

Урбанист предложил создать велокольцо вокруг Петербурга

Урбанист предложил создать велокольцо вокруг Петербурга

Петербургский урбанист Юрий Берестов предложил построить в Петербурге кольцевую велодорогу, чтобы сделать для велосипедистов доступными все части мегаполиса. «Петербургский дневник» узнал у экспертов, насколько это возможно.

Идея пришла Берестову после подписания соглашения между РЖД и Петербургом о создании железнодорожного кольца. В проект можно сразу заложить велодорожку, идущую параллельно железнодорожным путям вдоль города.

«Проект станет уникальным, пока ничего подобного нет даже в Европе. Это однозначно положительно скажется на имидже Петербурга как очень прогрессивного города», – объяснил урбанист.

Глава региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО» Святослав Данилов одобрил идею, но сомневается в том, что ее можно воплотить в жизнь. Он отметил, что веломаршруты в городе почти не имеют логичной связанности, однако провести такую круговую велодорожку довольно сложно.

Эксперт в области  агломераций транспорта Иван Вергазов считает, что в Северной столице нужно системно развивать сеть веломаршрутов, однако уверен, что формат кольцевой будет неудобен. Здесь теряется преимущество велосипеда как городского вида транспорта – ездить по наиболее коротким маршрутам.

Урбанист предложил создать велокольцо вокруг Петербурга

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #велодорожки #урбанистика

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