Клишас призвал доработать закон о наказании до 15 лет за пьяные ДТП

Сенатор Андрей Клишас призвал доработать закон об ужесточении наказания за ДТП с жертвами для пьяных водителей в части наказания. Нынешние до 15 лет лишения свободы с законодательной точки зрения ему кажутся несовершенными.

«Родственникам жертв все равно, выпил человек пару рюмок водки или засмотрелся в телефон. Вы хотите судить человека за то, что он сел за руль в состоянии опьянения? А это формальный состав уже. Не может быть наказание за неумышленное преступление больше чем за умышленное, надо доработать законопроект», - заявил Клишас.

Также сенатор сомневается в эффективности закона, но не сомневается в его народном одобрении:

«Чтобы не делало государство, все равно кто-нибудь усядется [пьяным за руль] и далее кровь. Надо понять, почему нормы не работают. Но я уверен, что большинство людей поддержит этот закон».

Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в нетрезвом виде, подписал 17 июня президент России Владимир Путин. Теперь за пьяную аварию, в которой тяжело пострадал один человек, виновнику грозит срок от трех до семи лет. Если в ДТП погиб человек, то наказание от пяти до двенадцати лет, а если жертв две и более – от восьми до пятнадцати.