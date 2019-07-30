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16:17   30 Июля 2019
Россия

Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Жуков объяснил, почему в Госдуме нет либеральной партии

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков не исключил, что в Госдуме могла бы появиться либеральная партия. Если такие политические силы объединятся, они смогут пройти в Думу, подчеркнул он. Об этом 30 июля пишет РИА Новости. 

«Действительно, партии, условно, типа «Союза правых сил» или «Яблока» по какой-то причине не представлены в Думе, хотя мне кажется, что если была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы прошла в Думу, преодолела бы барьер. Я думаю, что ее мнение было бы важно услышать в Думе», — заявил он журналистам. 

Жуков объяснил, в чем проблема либеральных представителей. По его мнению, они не могут объединиться, их голоса дробятся. Он согласен, что в Думе действительно не хватает «немного либеральной партии». Однако вице-спикер уверен, что такая партия не смогла бы заручиться большой поддержкой. 

Жуков добавил, что они смогли бы пройти барьер, но для этого следует объединиться. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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